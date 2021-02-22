لاعب يسجل هدفا صاروخيا من مسافة 35 مترا ويبتكر احتفالية "دودة الأرض" (فيديو)

سجل البلجيكي يان فان دين بيرغ هدفا عالميا خلال مباراة فريقه بيرتشوت أمام المضيف جينك والتي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح دين بيرغ باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة الـ65 عندما سدد كرة صاروخية لا تصد ولا ترد من مسافة 35 مترا، أسكنها المقص الأيسر لحارس أصحاب الأرض.

واحتفل دين بيرغ بهدفه الرائع بطريقة مبتكرة وغريبة، حيث استلقى على بطنه وقلد حركة "دودة الأرض".

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يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة دين بيرغ وزملائه بنتيجة 2-1.

المصدر: sports.ru