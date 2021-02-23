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فيرمينو يستفز جمهور ليفربول بعد خسارة ديربي الميرسيسايد (صورة)

الرياضة

فيرمينو يستفز جمهور ليفربول بعد خسارة ديربي الميرسيسايد (صورة)
Reuters PHIL NOBLE
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أثار البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، استفزاز جماهير "الريدز" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام فيرمينو بوضع إعجاب على صورة مواطنه ريتشاليسون في صورة نشرت على "إنستغرام"، وذلك عقب إحرازه هدف التقدم لإيفرتون أمام ليفربول والاحتفال على ملعب "أنفيلد".

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أثار تصرف فيرمينو استياء جمهور الفريق الإنجليزي الأحمر، ولقي العديد من التعليقات الغاضبة.

فيرمينو يستفز جمهور ليفربول بعد خسارة ديربي الميرسيسايد (صورة)
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ليفربول يتلقى ضربة موجعة
ليفربول يتلقى ضربة موجعة "مزدوجة" في "ديربي الميرسيسايد".. فيديو

وتلقى ليفربول ضربة موجعة مزدوجة بخسارته التاريخية في "ديربي الميرسيسايد" أمام جاره وغريمه اللدود إيفرتون، السبت الفائت، وذلك ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي إيفرتون ريتشارليسون وجيلفي سيجوردسون.

المصدر: وكالات 

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