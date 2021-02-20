ليفربول يتلقى ضربة موجعة "مزدوجة" في "ديربي الميرسيسايد".. فيديو

تلقى ليفربول ضربة موجعة مزدوجة بخسارته التاريخية في "ديربي الميرسيسايد" أمام جاره وغريمه اللدود إيفرتون، مساء السبت، وذلك ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي ريشارليسون هدف التقدم لفريق إيفرتون مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، بعد تمريرة بينية رائعة من زميله النجم الكولومبي جيمس "خاميس" رودريغيز، على ملعب "أنفيلد".

هدف ايفرتون الاول في مرمى الليفر@vcxx98pic.twitter.com/3LZbWvMyBh — قول كالتشيو (@mont303) February 20, 2021

وتلقى "الريدز" ضربة موجعة أخرى بخروج قائده جوردان هندرسون من الملعب، في الدقيقة 29، بسبب تعرضه لإصابة، ودخول زميله المدافع ناثانيال فيليبس بدلا منه.

29' - We're forced into a change, as Phillips is on to replace Henderson.



[0-1]#LIVEVE — Liverpool FC (@LFC) February 20, 2021

إقرأ المزيد

وتضاعفت معاناة ليفربول مع الإصابات هذا الموسم، بعد خروج هندرسون الذي لعب في مركز قلب الدفاع هذه الأيام، نتيجة الإصابات المتلاحقة في خط دفاع "الليفر" والتي أبعدت كل من المدافعين، الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز والكاميروني جويل ماتيب حتى نهاية الموسم.

ومني ليفربول بهزيمة تاريخية هي الرابعة له في آخر 4 مباريات، وهي الرابعة على التوالي أيضا في معقله "أنفيلد"، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر عام 1923، كما أن هذه الهزيمة هي الأولى له على أرضه أمام جاره إيفرتون، منذ عام 1999.

وأصبح "الريدز" أول فريق يحمل لقب بطل الدوري الإنجليزي، ويخسر في أربع مباريات متتالية على أرضه منذ أن سقط إيفرتون بالذات، في الموسم (1928-1929).

المصدر: RT