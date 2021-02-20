شاهد.. ليفربول يتعرض لهزيمة تاريخية هي الأولى منذ عام 1923

أسقط فريق إيفرتون جاره وغريمه اللدود ليفربول في عقر داره (2-0)، في "ديربي الميرسيسايد" الذي جمعهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصعق المهاجم البرازيلي ريشارليسون "الريدز" بهدف مبكر، سجله في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، بعد تمريرة بينية رائعة من زميله النجم الكولومبي جيمس "خاميس" رودريغيز.

هدف ايفرتون الاول في مرمى الليفر@vcxx98pic.twitter.com/3LZbWvMyBh — قول كالتشيو (@mont303) February 20, 2021

ومن ثم أحرز زميله الإيسلندي غيلفي سيغوردسون هدف الأمان الثاني، من ضربة جزاء، في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

وتعرض ليفربول، حامل لقب بطل "البريمير ليغ"، للهزيمة الرابعة على التوالي، وهي الرابعة على التوالي أيضا في معقله "أنفيلد"، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر عام 1923، كما أن هذه الهزيمة الأولى له على أرضه أمام جاره إيفرتون، منذ عام 1999.

وأصبح "الريدز" أول فريق يحمل لقب بطل الدوري الإنجليزي، يخسر في أربع مباريات متتالية على أرضه منذ أن سقط إيفرتون بالذات، في الموسم (1928-1929).

4 - Liverpool have lost four consecutive home league games for the first time since December 1923, while they are also the first reigning top-flight champion to lose four consecutive home league games since Everton in the 1928-29 season. Nightmare. pic.twitter.com/sJGOMfeP2R — OptaJoe (@OptaJoe) February 20, 2021

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وتجمد رصيد ليفربول بعد هذه الهزيمة التاريخية، عند 40 نقطة، ويحتل المركز السادس في ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 40 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة فقط على إيفرتون بالذات، الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا.

في حين، يتربع فريق مانشستر سيتي، على عرش صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، قبل مباراته الصعبة، مساء غد الأحد، أمام مضيفه أرسنال، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT