كالياري يقيل مدربه دي فرانشيسكو بعد 16 مباراة من دون فوز ويعين سيمبليسي خلفا له

أعلن نادي كالياري صاحب المركز الثامن عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، إقالة مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو بعد سلسلة من 16 مباراة متتالية خالية من أي فوز.

وجاء في بيان النادي الواقع في جزيرة ساردينيا: "يعلن كالياري إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه كمدرب للفريق الأول".

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Di Francesco sollevato dal suo incarico.



➡️ https://t.co/i5jC9QqlYZpic.twitter.com/AGNKVtRuEj — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 22, 2021

ووصل دي فرانشيسكو إلى كالياري الصيف الفائت وبدأ الموسم بطريقة إيجابية حيث كان يحتل المركز الـ11 بعد سبع جولات، قبل أن يدخل فريقه في دوامة نتائج كارثية حيث لم يحقق الفوز في مبارياته الـ16 الأخيرة، وتحديدا منذ السابع من نوفمبر الماضي.

BREAKING: Di Francesco is no longer the coach of Cagliari anymore 🚫



Cagliari sit in 18th place picking up just 5 points in their past 16 Serie A games 😵 pic.twitter.com/DD66IW16Jf — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 22, 2021

واكتفى كالياري بنقطة واحدة من مواجهاته الست الأخيرة وهو يبتعد حاليا بفارق خمس نقاط عن تورينو السابع عشر، آخر المراكز الآمنة عن منطقة الهبوط.

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يذكر أن دي فرانشيسكو البالغ 51 عاما سبق أن أشرف على ساسوولو بين عامي 2012 و2017 وروما بين 2017 و2019.

وأعلن كالياري في وقت لاحق اليوم تعيين ليوناردو سيمبليسي المدرب السابق لفريق سبال، كمدرب فني للفريق خلفا لدي فرانشيسكو حتى 30 يونيو عام 2022.

المصدر: "أ ف ب"