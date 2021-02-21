لوكاكو يتجاوز رونالدو ويحطم رقما قياسيا ظل صامدا 71 عاما

ساهم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في أن يحقق فريقه إنتر ميلان فوزا عريضا على جاره ميلان (3-0)، في "ديربي الغضب" الذي جمعهما الأحد، ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وصنع لوكاكو الهدف الأول لزميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز ثنائية في الدقيقتين (5 و57)، ومن ثم سجل "البلدوزر" هدف "اليراتزوري" الثالث بنفسه، في الدقيقة 66 من زمن اللقاء على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

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ورفع لوكاكو رصيده إلى 17 هدفا وتصدر قائمة هدافي الدوري للموسم الحالي، ليتخطّى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي من المقرر يقود هجوم فريقه يوفنتوس في مواجهة ضيفه كروتوني غدا الاثنين، ولدى فريفه مباراة مؤجلة ضد نابلولي.

وأصبح المهاجم البلجيكي أول لاعب في صفوف إنتر ميلان يسجل في "ديربي" مدينة ميلانو في أربع مناسبات متتالية، منذ أن فعل ذلك بينيتو لورينزي في عام 1950، وأول لاعب يسجل 4 مرات متتالية في "الديربي" بصفة عامة منذ أن حقق ذلك روميو بينيتي عام 1973.

المصدر: وكالات