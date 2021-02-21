"ديربي الغضب" ينتهي بفوز ساحق لـ"الأفاعي" (فيديو)

ألحق فريق إنتر ميلان هزيمة ساحقة بجاره وغريمه اللدود ميلان (3-0) في "ديربي الغضب" الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البلجيكي لاوتارو مارتينيز هدفين متتالين "للنيراتزوري" في الدقيقتين (5 و57)، بينما سجل زميله المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 66 من زمن اللقاء على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

- الدوري الايطالي -قمة الجولة 23

- ميلان 0 ✘ 3 الإنتر |

- اهداف اللقاء🔥⚽🎥#انتر_ميلانpic.twitter.com/dNyvjj5rCz — مشاري (@msh_eo) February 21, 2021

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وعزز إنتر ميلان صدارته للدوري برصيد 53 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه ميلان، ويليهما ثنائي العاصمة روما، نادي روما ولاتسيو برصيد 43 نقطة لكل منهما على الترتيب والأخير لعب مباراة أكثر، وذلك قبل مباراتيهما ضمن هذه الجولة.

بينما يحتل يوفنتوس، حامل اللقب، المركز الخامس برصيد 42 نقطة، قبل مباراة أمام ضيفه كروتوني، يوم غد الاثنين، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا، ولديه مباراة مؤجلة ضد نابولي، صاحب المركز السادس برصيد 40 نقطة.

المصدر: RT