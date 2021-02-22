غوارديولا: انتصارات مانشستر سيتي المتتالية ستتوقف في يوم ما

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي إنه مندهش من أداء فريقه المذهل وسط تعثر باقي منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يثق بأن مسيرة الانتصارات المتتالية ستتوقف في يوم ما.

وحقق سيتي فوزه الـ 18 على التوالي في كل المسابقات عندما تفوق 1-0 على أرسنال مساء الأحد، ليهيمن على صدارة المسابقة بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه.

ولدى فريق المدرب غوارديولا، الذي خسر آخر مرة في نوفمبر، 59 نقطة من 25 مباراة، بعدما سجل رحيم سترلينغ هدف اللقاء الوحيد ليحقق سيتي انتصاره الـ 13 على التوالي في الدوري الممتاز.

وقال غوارديولا بعد الفوز في استاد الإمارات: "الرقم سيتوقف في يوم ما وسنخسر مباريات".

🥰 Feeling extremely grateful to have Pep Guardiola at #ManCity right now. pic.twitter.com/O4fBJwzIUA — Man City Report (@cityreport_) February 20, 2021

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وأضاف: "أنا مندهش وسعيد أنه في الوقت الذي يعاني فيه الجميع في العالم، وكل الفرق في العالم تهدر النقاط، فإننا نلعب بثبات في المستوى على مدار آخر شهرين.. ويتحدث الناس كثيرا عن الرقم القياسي وعن الانتصارات، لكن حتى تفعل ذلك فإنك تحتاج إلى الفوز بمثل هذه المباريات وتحقيق الكثير والكثير من الانتصارات".

وقال غوارديولا إن سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي لسيتي، الذي لم يلعب منذ الثالث من يناير بسبب سلسلة من الإصابات ومعاناته من "كوفيد-19"، اقترب من العودة إلى الملاعب، وذكر بهذا الصدد: "أنا أتطلع إلى إشراكه. لا يمكن أن ننسى أنه غاب طويلا بسبب الإصابة وأنه سيستعيد إيقاعه فقط عندما يحصل على دقائق من اللعب".

وتابع: "في أسرع وقت أستطيع فيه أن أفعل ذلك، سأجعله يلعب لأنه يستحق، وأنا أريد ذلك. أريد أن أقول له إن يستمر في عمله الجاد لأن وقته سيأتي".

المصدر: "رويترز"