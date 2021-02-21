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مانشستر سيتي يعبر "المدفعجية" ويواصل زحفه نحو اللقب

الرياضة

مانشستر سيتي يعبر
Reuters /JOHN WALTON
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خرج مانشستر سيتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه أرسنال (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ هدف الفوز الوحيد للسيتي مبكرا، في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، الذي أقيم على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

وحقق مانشستر سيتي فوزه الثالث عشر على التوالي، ليواصل سلسلة انتصاراته، ويعزز تربعه على عرش صدارة الدوري برصيد 59 نقطة.

بينما توقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT 

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