برشلونة في اختبار صعب أمام قاديش العنيد.. التشكيلة الأساسية
يحتضن ملعب "كامب نو"، مواجهة هامة لبرشلونة أمام مضيفه العنيد قاديش اليوم الأحد، في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتأتي هذه المباراة بعد الهزيمة المدوية التي مني بها الفريق الكتالوني أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف مقابل أربعة أهداف، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيبدأ الهولندي رونالدو كومان (57 عاما)، المدير الفني لبرشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية "للبلوغرانا"، ضد ضيفه قاديش:
Barça XI#BarçaCádiz— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2021
💪🟦🟥 pic.twitter.com/E7pW8NVBWb
بينما وضع الإسباني ألفارو سيرفيرا دياز (55 عاما)، المدير الفني لقاديش، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "البرسا":
🔴💛 #BarçaCádiz#LaLigaSantander— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 21, 2021
Nuestro XI para hoy#NuncaNosDeisPorMuertos#TheWalkingDead#TheWalkingCádizpic.twitter.com/F422s7UAP0
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة حصدها من 22 مباراة، متأخربفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة، بفارق ثلاث نقاط عن متصدر الليغا جاره أتلتيكو مدريد، والذي لعب مباراة أقل.
في المقابل، يشغل فريق قاديش المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة.
المصدر: RT