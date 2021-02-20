ريال مدريد يشدد الخناق على متصدر الليغا بهدف برازيلي (فيديو)

خرج فريق ريال مدريد بفوز ثمين وصعب من ملعب مضيفه بلد الوليد بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره للاعبه البرازيلي كاسيميرو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 65 من زمن اللقاء على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" بمدينة بلد الوليد.

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ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 52 نقطة، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط فقط بينه وبين جاره أتلتيكو مدريد، الذي مني بهزيمة مذلة على أرضه أمام ضيفه ليفانتي (0-2) في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من يوم السبت أيضا، ولكن لدى أتلتيكو مباراة مؤجلة.

بينما توقف رصيد بلد الوليد عند 21 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT