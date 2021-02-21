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قاديش يعمق جراح برشلونة ويفسد فرحة ميسي (فيديو)

الرياضة

قاديش يعمق جراح برشلونة ويفسد فرحة ميسي (فيديو)
Reuters /Albert Gea
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فجر فريق قاديش مفاجأة من العيار الثقيل بفرضه التعادل على برشلونة في عقر داره (1-1) في المباراة التي جمعتما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم "للبلوغرانا" في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، ليضيف قاديش إلى قائمة ضحاياه، ويصبح الفريق الـ38 الذي يزور شباكه في الليغا الإسبانية، من أصل 40 ناديا، باستثناء فريقي مورسيا وتشيريز.

وشارك ميسي (33 عاما) في المباراة 506 مع برشلونة، وحطم بذلك رقم الأسطورة تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري الإسباني مع العملاق الكتالوني.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي الليغا مع زميله السابق في برشلونة الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

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وسجل ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة ولليغا، هدفه رقم 460 بقميص "البلوغرانا" خلال مسيرته معه حتى الآن، إضافة إلى صناعة 201 هدفا، و655 هدفا في جميع البطولات.

ولكن فريق قاديش أفسد فرحة ميسي بتسجيله هدف التعادل بواسطة مهاجمه أليخاندرو فيرنانديز من ضربة جزاء، في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو".  

واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى47 نقطة حصدها من 23 مباراة، ويشغل المركز الثالث حتى الآن، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة.

بينما يتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليغا، برصيد 55 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

في المقابل، رفع فريق قاديش رصيده إلى 25 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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