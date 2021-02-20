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شاهد.. إيفرتون يصعق ليفربول بهدف برازيلي سريع

الرياضة

شاهد.. إيفرتون يصعق ليفربول بهدف برازيلي سريع
Reuters /PAUL ELLIS
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فاجأ فريق إيفرتون جاره وغريمه اللدود ليفربول بهدف سريع، في "ديربي الميرسيسايد" بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي ريشارليسون هدف التقدم لفريق إيفرتون مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، بعد تمريرة بينية رائعة من زميله النجم الكولومبي جيمس "خاميس" رودريغيز.   

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التشكيلة الأساسية لـ
التشكيلة الأساسية لـ"ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون

المصدر: RT 

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