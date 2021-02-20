اليابانية أوساكا بطلة لأستراليا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرتها
توجت اليابانية، نعومي أوساكا، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزها في المباراة النهائية، اليوم السبت، على الأمريكية جنيفر برادي.
وتغلبت أوساكا، المصنفة ثالثة عالميا، على منافستها الأمريكية، المصنفة 22، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-4، و6-3.
𝒯𝒽𝒶𝓉 𝓂𝑜𝓂𝑒𝓃𝓉.— #AusOpen (@AustralianOpen) February 20, 2021
When @naomiosaka became our 2021 Women's Singles champion 🏆#AO2021 | #AusOpenpic.twitter.com/Id3ZZhaJHh
وهذا التتويج الثاني لأوساكا (23 عاما)، في أستراليا بعد 2019، علما بأنها توجت أيضا بلقبي بطولة "فلاشينغ ميدوز" الأمريكية في 2018، و2020.
وأصبحت أوساكا أول لاعبة، منذ اليوغسلافية-الأمريكية مونيكا سيليش (1990-1991)، تفوز بأول أربع مباريات نهائية في بطولات الغراند سلام شاركت فيها.
وسترتقي اللاعبة اليابانية المصنفة أولى عالميا سابقا، في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر بعد غد الاثنين، إلى المركز الثاني.
المصدر: أ ف ب