ترتيب المنتخبات العربية في أول نسخة من تصنيف الـ"فيفا" لعام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، اليوم الخميس، عن أول نسخة من التصنيف الشهري للمنتخبات لعام 2021.

وواصل المنتخب البلجيكي صدارته للتصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة في النسخة الجديدة، فيما تصدر منتخب تونس قائمة المنتخبات العربية، وشغل المركز الـ26 على سلم ترتيب المنتخبات العالمية، والمركز الثاني إفريقيا، بعد نظيره السنغالي الذي حل في المركز الـ20 عالميا.

وجاء ترتيب المنتخبات العالمية العشرة الأولى في التصنيف الجديد على النحو التالي:

1- بلجيكا، 2- فرنسا، 3- البرازيل، 4- إنجلترا، 5- البرتغال، 6- إسبانيا، 7- الأرجنتين، 8- أوروغواي، 9- المكسيك، 10- إيطاليا.

أما ترتيب المنتخبات العربية فقد جاء كالتالي:

1- تونس (26 عالميا)

2- الجزائر (31 عالميا)

3- المغرب (33 عالميا)

4- مصر (49 عالميا)

5- قطر (58 عالميا)

6- السعودية (67 عالميا)

7- العراق (69 عالميا)

8- الإمارات (74 عالميا)

9- سوريا (76 عالميا)

10- سلطنة عمان (81 عالميا)

11- لبنان (92 عالميا)

12- الأردن (95 عالميا)

13- البحرين (97 عالميا)

14- موريتانيا (101 عالميا)

15- فلسطين (102 عالميا)

16- ليبيا (111 عالميا)

17- السودان (127 عالميا)

18- جزر القمر (130 عالميا)

19- اليمن (145 عالميا)

20- الكويت (148 عالميا)

21- جيبوتي (184 عالميا)

22- الصومال (197 عالميا).

المصدر: "فيفا"