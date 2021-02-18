مبابي يهدد نجم برشلونة بالقتل (فيديو)

هدد مهاجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، بالقتل، خلال مجريات المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الظهير الأيمن لنادي برشلونة، الأمريكي سيرجينيو ديست، اقترب في الشوط الأول من اللقاء من مبابي للاعتذار عن احتكاكه معه في إحدى اللقطات، ورد عليه مهاجم باريس سان جيرمان بلغة إسبانية: "لا تلمسني".

Jordi Alba to Mbappé: "You're getting to big for yourself."



Mbappé to Jordi Alba: "In the streets I kill you



Alba to Piqué: "He's learning, the bugger is learning."



Piqué to Mbappé: "Who are you going to kill?"



Mbappé: "On streets I KILL you!" #BARPSGpic.twitter.com/o2Cyu8CDnH — M•A•J (@Ultra_Suristic) February 17, 2021

ووفقا للمصدر، فإن مبابي رفع صوته بطريقة قبيحة على الأمريكي، ليتدخل ألبا، قائلا للمهاجم الفرنسي: "كن أكثر ذكاء، لقد طلب مغفرتك"، ورد عليه مبابي: "في الشارع سأقتلك"، حينها تدخل مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، ورد على مبابي بـ"ولكن من أنت لتقتلته"، ومع ذلك لم يتوقف مبابي، الذي تراجع خطوة إلى الوراء للاقتراب من ألبا، قائلا مرة أخرى: "في الشارع، سأقتلك".

Mbappe is one big joke. After yesterday's game my respect for him has disappeared. this is exactly the player Real Madrid is looking for, someone with such a big ego. Jordi Alba is right. and don't forget that mbappe pushed first. pic.twitter.com/lytc23uZh8 — Jaiden🇸🇷🇳🇱 (@Jaiden334) February 17, 2021

وكان مبابي نجم المباراة بدون منازع، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليقود باريس سان جيرمان لاكتساح برشلونة في عقر داره، بنتيجة 4-1.

وسيلتقي الفريقان في مباراة العودة في باريس، في العاشر من الشهر المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: "موندو ديبورتيفو"