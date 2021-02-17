بالفيديو.. هدف محمود داوود في مرمى إشبيلية

تقدم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على مضيفه إشبيلية الإسباني (2-1) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل خيسوس فيرنانديز سوسو هدف التقدم للفريق الإسباني في الدقيقة السابعة.

ورد الفريق الألماني بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، محمود داوود، و"الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند، في الدقيقتين (19 و27) على الترتيب، من زمن الشوط الأول، للقاء المقام على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

Пока от «Юве» с «Порту» клонит в сон, в параллельном матче огонь 🔥



Смотри, как бахнул Дауд по воротам «Севильи». Там уже 1:2 в пользу «Боруссии»:https://t.co/Xx8ZlfjETgpic.twitter.com/Hc7Jp487mQ — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2021

المصدر: RT