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بالفيديو.. هدف محمود داوود في مرمى إشبيلية

الرياضة

بالفيديو.. هدف محمود داوود في مرمى إشبيلية
Reuters /Marcelo Del Pozo
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تقدم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على مضيفه إشبيلية الإسباني (2-1) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل خيسوس فيرنانديز سوسو هدف التقدم للفريق الإسباني في الدقيقة السابعة.

ورد الفريق الألماني بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، محمود داوود، و"الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند، في الدقيقتين (19 و27) على الترتيب، من زمن الشوط الأول، للقاء المقام على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

 

المصدر: RT 

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