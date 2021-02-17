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يوفنتوس يسقط أمام بورتو في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يسقط أمام بورتو في دوري الأبطال (فيديو)
Reuters /Pedro Nunes
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مني فريق يوفنتوس الإيطالي بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه بورتو البرتغالي (1-2) في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وباغت المهاجم الإيراني مهدي طارمي الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة الأولى من انطلاق صفارة حكم الساحة الدولي الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي، على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية، مستفيدا من خطأ قاتل ارتكبه الأوروغوياني رودريغو بيتانكور بإعادته كرة قصيرة لحارس مرماه البولندي فويتسيخ تشيسني.

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وضاعف المهاجم المالي موسى ماريجا النتيجة لأصحاب الأرض في سيناريو مشابه، في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني. 

ومن ثم سجل اللاعب الإيطالي فيدريكو كييزا هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 82 لينعش بذلك حظوظ فريقه في تعويض خسارته في مباراة الإياب التي ستقام على ملعبه "أليانز ستاديوم" يوم الثلاثاء 9 مارس المقبل.

المصدر: RT 

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