التشكيلة الأساسية لمباراة بورتو وضيفه يوفنتوس

يلتقي فريقا بورتو البرتغالي وضيفه يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي صفارة بداية هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ البرتغالي سيرجو كونسيساو (46 عاما)، المدير الفني لفريق بورتو، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السيدة العجوز":

بينما اختار الإيطالي أندريا بيرلو (41 عاما) المدير الفني لفريق يوفنتوس "البيانكونيري"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الفريق البرتغالي:

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المصدر: "twitter/fcporto/juventusfc"