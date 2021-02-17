التشكيلة الأساسية لمباراة بورتو وضيفه يوفنتوس
يلتقي فريقا بورتو البرتغالي وضيفه يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيطلق حكم الساحة الدولي الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي صفارة بداية هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.
⚽ 𝙏𝙃𝙀 𝘾𝙃𝘼𝘼𝘼𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 💪💪— FC Porto (@FCPorto) February 17, 2021
🎶 Saudades de ouvir esta música ao vivo?💙#FCPorto#FCPJuve#UCLpic.twitter.com/rfgypswD4O
وسيبدأ البرتغالي سيرجو كونسيساو (46 عاما)، المدير الفني لفريق بورتو، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السيدة العجوز":
🐉 11 em campo, milhões a apoiar 🔵⚪#FCPorto#FCPJuve#UCLpic.twitter.com/qZCdN1u36C— FC Porto (@FCPorto) February 17, 2021
بينما اختار الإيطالي أندريا بيرلو (41 عاما) المدير الفني لفريق يوفنتوس "البيانكونيري"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الفريق البرتغالي:
Il nostro 𝕊𝕥𝕒𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕏𝕀 per #FCPJuve 📝— JuventusFC (@juventusfc) February 17, 2021
#JuveUCL#ForzaJuvepic.twitter.com/3P22nrGSXu
المصدر: "twitter/fcporto/juventusfc"