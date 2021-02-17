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شتائم وألفاظ بذيئة بين نجمي برشلونة في مباراة سان جيرمان (فيديو)

الرياضة

شتائم وألفاظ بذيئة بين نجمي برشلونة في مباراة سان جيرمان (فيديو)
AFP
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نشبت مشادة حادة بين ثنائي نادي برشلونة، المدافع جيرارد بيكيه وزميله أنطوان غريزمان، خلال مشاركتهما في مباراة فريقهما ضد باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووقعت المشادة اللفظية بين اللاعبين، في الدقيقة 38، بعدما سجل المهاجم كيليان مبابي، هدف التعادل لسان جيرمان، حيث حمل بيكيه زميله غريزمان، جزءا من المسؤولية في تلقي فريقهما الهدف، لعدم عودته إلى الخلف لمساعدة زملائه في الدفاع.

واستخدم بيكيه كلمات بذيئة لسباب غريزمان، الذي طالبه بالكف عن الصراخ، لكن المدافع الإسباني تمادى في السباب بكلمات نابية، ليقوم المهاجم الفرنسي بالرد بالمثل.

ونشرت صحيفة "ماركا" نص الحوار الكامل بين بيكيه وغريزمان وجاء على النحو التالي:

بيكيه يصرخ على الجميع: "لنستحوذ لفترة طويلة، تبا (لفظ بذيء)، تشجعوا! (لفظ بذيء)".

غريزمان: "اهدأ يا جيري (لقب بيكيه)، توقف عن الصراخ".

بيكيه: "تبا لك غريزمان (مستخدما لفظا بذيئا)".

غريزمان: "تبا لك (موجها لفظا بذيئا)".

بيكيه: "لا، اللعنة عليك (مستخدما لفظ بذيئا)، نحن نعاني وكان الأمر على هذا النحو لمدة خمس دقائق".

غريزمان: "لا تصرخ".

ثم تدخل زميلهما، المدافع الفرنسي لينغليه لتهدئة الجميع وتنظيم الدفاع، قائلا: "أعصابكم يا شباب، ركزوا في الركنية".

بيكيه: "تبا لأمهاتكم، نحن نجري كالمجانين".

غريزمان: "أنا أجري أيضا".

وانتهت المباراة بخسارة برشلونة على ميدانه بنتيجة 1-4، وهو ما يجعل مهمته في التعويص في مباراة الإياب شبه مستحيلة.

المصدر: "ماركا"



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