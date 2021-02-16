 
مباشر

مبابي يكسر رقم زيدان في ليلة سقوط برشلونة

الرياضة

مبابي يكسر رقم زيدان في ليلة سقوط برشلونة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psh1

حطم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رقم مواطنه زين الدين زيدان، بعدد الأهداف في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" للفريق الباريسي في مرمى مضيفه برشلونة، في المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، وذلك في ذهاب دور الستة عشر "للتشامبيونز ليغ".

ورفع مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، رصيده إلى 10 أهداف، حتى الآن، في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، ليتجاوز بذلك رقم الأسطورة زين الدين زيدان، الذي 8 أهداف من أصل 14 هدفا أحرزها خلال مسيرته الكروية الرائعة، في 80 مباراة ضمن دوري الأبطال.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. باريس سان جيرمان يلحق هزيمة مذلة ببرشلونة في عقر داره ويثأر
بالفيديو.. باريس سان جيرمان يلحق هزيمة مذلة ببرشلونة في عقر داره ويثأر "للريمونتادا" التاريخية

يذكر أن زيدان أحرز واحدا من أجمل وأغلى الأهداف لفريقه ريال مدريد، الذي يشرف على تدريبه حاليا، عندما سجل هدف الفوز له في مرمى فريق باير ليفركوزن الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم (2001-2002).

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا