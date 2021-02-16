مبابي يكسر رقم زيدان في ليلة سقوط برشلونة

حطم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رقم مواطنه زين الدين زيدان، بعدد الأهداف في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" للفريق الباريسي في مرمى مضيفه برشلونة، في المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، وذلك في ذهاب دور الستة عشر "للتشامبيونز ليغ".

ورفع مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، رصيده إلى 10 أهداف، حتى الآن، في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، ليتجاوز بذلك رقم الأسطورة زين الدين زيدان، الذي 8 أهداف من أصل 14 هدفا أحرزها خلال مسيرته الكروية الرائعة، في 80 مباراة ضمن دوري الأبطال.

8 - Top French goalscorers in the Champions League knockout phase:



18 goals - Benzema



12 goals - Henry



8 goals - Mbappé 🔥 et Zidane



Phenomenon. pic.twitter.com/YNgvKptaQy — OptaJean (@OptaJean) February 16, 2021

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يذكر أن زيدان أحرز واحدا من أجمل وأغلى الأهداف لفريقه ريال مدريد، الذي يشرف على تدريبه حاليا، عندما سجل هدف الفوز له في مرمى فريق باير ليفركوزن الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم (2001-2002).

المصدر: وكالات