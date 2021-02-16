بالفيديو.. أهداف برشلونة وباريس سان جيرمان

ساد التعادل الإيجابي (1-1) الشوط الأول من مباراة فريق برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو"، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

برشلونة 1 -0 باريس : هدف برشلونة الاول ميسي #برشلونه_باريسpic.twitter.com/7ikVLERiDa — كورة HD (@RMD_HQ) February 16, 2021

ورد المهاجم الفرنسي كليان مبابي بهدف التعادل في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

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المصدر: RT