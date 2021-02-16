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بالفيديو.. أهداف برشلونة وباريس سان جيرمان

الرياضة

بالفيديو.. أهداف برشلونة وباريس سان جيرمان
Reuters /Albert Gea
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ساد التعادل الإيجابي (1-1) الشوط الأول من مباراة فريق برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو"، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

ورد المهاجم الفرنسي كليان مبابي بهدف التعادل في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

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المصدر: RT 

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