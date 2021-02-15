باريس سان جيرمان يكشف عن قائمته لمواجهة برشلونة

تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء غد الثلاثاء صوب ملعب "كامب" الذي سيكون مسرحا للمواجهة المرتقبة بين برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

واستدعى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، 22 لاعبا، للسفر إلى برشلونة وخوض هذه الموقعة النارية، وخلت القائمة من ثنائي خط الهجوم، النجمين البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخيل دي ماريا بداعي الإصابة.

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ويدخل الفريقان هذه المباراة بذكريات الـ"ريمونتادا" التاريخية، ويتطلع باريس سان جيرمان للثأر من هزيمته الساحقة أمام برشلونة (1-6)، في مباراة مجنونة جمعتهما، يوم الأربعاء 8 مارس 2017، على ملعب "كامب نو"، في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة بالذات.

وحقق فريق برشلونة "معجزة كروية" حينها، وعوض هزيمته العريضة بأربعة أهداف من دون رد، في لقاء الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" وتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات