مدرب برشلونة يدعو لحماية نيمار وميسي وكريستيانو ويحذر من مبابي

أكد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، على صعوبة مواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، غدا الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة المرتقبة ضد الفريق الفرنسي: "نحن متحمسون للغاية لمباريات دوري الأبطال، وعرفنا منذ فترة طويلة أنها ستكون مواجهة صعبة جدا، لأنهم يمتلكون فريقا قويا، وستكونان مباراتين رائعتين".

وأضاف: "أتذكر ما قلته عقب القرعة، أنا أؤمن بالفريق واللاعبين، وكنت واضحا بشأن التحسن في اللعب والنتائج... سنخوض هاتين المباراتين بطموح كبير، وبالتحسن والثقة، يمكننا الفوز بمباراة مهمة ضد فريق قوي".

ورد المدرب الهولندي على سؤال حول غياب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، عن هذه المباراة، قائلا: "أعتقد أنه يجب علينا حماية هذا النوع من اللاعبين، مثل نيمار وميسي وكريستيانو، لأنهم سمحوا لنا بالاستمتاع بجودتهم كثيرا".

وأوضح: "في كرة القدم توجد التحامات قوية، ويجب على اللاعبين معرفة متى يعتمدون على قدراتهم الفردية .. كما يجب على الحكام أن يقرروا، متى يكون الخطأ قبيحا من الخلف".

وعلق كومان حول المنافسة بين ميسي ومبابي، قائلا: "لن تكون مواجهة بين ميسي ومبابي، بل مباراة بين فريقين.. ميسي أفضل لاعب في العالم، ونحتاجه في أفضل حالاته".

وتابع: "يحدث نفس الشيء مع مبابي في باريس، فهو لاعب سريع جدا، ويمكنه أن يعقد الأمور علينا.. ستكون مباراة جميلة، ويجب الاستمتاع بهؤلاء اللاعبين كمشجعين لكرة القدم".

وعن إمكانية وضع رقابة خاصة على مبابي، أجاب كومان: "لا أؤيد مراقبة لاعب واحد فقط، نحن نعلم أين يمكننا اللعب، وطالما لدينا الكرة، يجب أن نكون منظمين جيدا".

وفيما يتعلق بمستقبل ميسي، قال: "تركيزي على إعداد الفريق لهذه المباراة المهمة، أما ميسي فهو لاعب لبرشلونة، ولدي آمال كبيرة في استمراره مع الفريق".

وأضاف: "لا أرى أندية أخرى أفضل بكثير من برشلونة، لدينا فريق رائع ونلعب بأعلى مستوى.. رغم أن الأمور لا تكون سهلة في ظل تغيير الفريق، ووجود العديد من الشباب، لكن يمكننا الفوز على أي خصم".

وحول إصابات الفريقين، قال كومان: "نيمار ودي ماريا يمثلان خسارة مهمة لهم، ونحن نفتقد أنسو فاتي، وكوتينيو، وأراوخو، وسيرجي روبيرتو، ويجب أن تتعايش مع هذه المشاكل، وهم يملكون لاعبين آخرين جاهزين".

المصدر: وكالات