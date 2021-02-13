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ناد أوروبي جديد يدخل خط المنافسة لضم محمد صلاح

الرياضة

ناد أوروبي جديد يدخل خط المنافسة لضم محمد صلاح
AFP LAURENCE GRIFFITHS
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يقال إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قلب رؤوس عدد من الأندية في أوروبا بما في ذلك بايرن ميونيخ إلى جانب ريال مدريد للتنافس على ضم اللاعب المصري، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ووفقا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تلاشت لصالح مانشستر سيتي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ليفربول بات مجبرا على المنافسة لحجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأوضح أنه في حال الفشل في التأهل إلى دوري الأبطال، سيكون ليفربول مهددا بخسارة صلاح في الصيف المقبل.

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رسالة محمد صلاح إلى جماهير ليفربول
رسالة محمد صلاح إلى جماهير ليفربول

وقال "le10sport" إن صلاح فتح الباب أمام عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة للاهتمام بصفقة انتقاله إلى الدوري الإسباني، لكن الحالة المادية ستجبر صلاح على البحث عن وجهة أخرى.

وأضاف الموقع الفرنسي الشهير أن باريس سان جيرمان يراقب الصفقة منذ ديسمبر أول الماضي.

وسبق لموقع "جول" في ديسمبر الماضي أن كشف عن اهتمام بايرن ميونخ بمستقبل صلاح وأعرب رئيس النادي كارل-هاينتس رومنيغه في تصريحات لاحقة عن رغبته في ضم اللاعب المصري البالغ 28 عاما.

المصدر: le10sport.com

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