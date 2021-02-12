الزمالك المصري ومولودية الجزائر يتقاسمان نقاط المباراة في دوري أبطال إفريقيا

ساد التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك المصري وضيفه مولودية الجزائر التي جمعتهما يوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يفلح الزمالك وصيف النسخة الماضية في ترجمة سيطرته على المباراة وأهدر العديد من الفرص على مرمى المولودية وسط تألق حارس ودفاع الضيوف.

لقطات من مباراة فريقنا أمام مولودية الجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 📸 pic.twitter.com/l1sh1Nux3F — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 12, 2021

وبهذا التعادل، حصل كل من الفريقين على نقطة واحدة في انتظار المباراة الثانية في المجموعة الرابعة والتي من المقرر أن تجمع غدا السبت الترجي التونسي وضيفه تونغيث السنغالي.

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ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT