مصر.. "بيغ رامي" يحسم الجدل لأول مرة على الهواء حول حصوله على أجور كبيرة للظهور الإعلامي

حسم لاعب كمال الأجسام المصري "بيغ رامي"، الجدل حول طلب حصوله على مبالغ كبيرة من أجل الظهور الإعلامي.

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وقال رامي: "بعد حصد لقب مستر أوليمبيا جرى حديث كبير عن ثمن ظهوري الإعلامي، وأنا بقول أنا في بلدي، وأنا مش جاي أبيع نفسي للناس في مصر.. كلنا لمصر، وأجري في البرنامج هو 150 ألف جنيه، وأنا شايف إن المبلغ ده أقل حاجة أقدمها لصندوق تحيا مصر".

وأشار "بيغ رامي" إلى أنه سافر إلى الكويت في بداية حياته، وعمل في ناد رياضي، مضيفا:"كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم بـ70 دينارا في الشهر، ثم بدأت بالتدرج في مشوار الدخول في مجال كمال الأجسام، وكنت أقوم بتدريب مرتادي النادي الرياضي في الكويت، وفضلت اشتغل حتى وصلت للعمل في أكبر صالة جيم في الكويت".

وضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية، بعد تداول أنباء حول رفض برنامج "معكم منى الشاذلي" منح بطل العالم "بيغ رامي" 500 ألف جنيه مصري مقابل ظهوره في البرنامج.

وتسبب بيان متداول حول رفض ظهور رامي باستياء كبير، حيث أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض الفنانين يظهرون على الشاشات مقابل مبالغ طائلة مقارنة بـ"بيغ رامي".

المصدر: المصري اليوم