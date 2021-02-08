سيلتا فيغو يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل (فيديو)
فرض سيلتا فيغو التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مضيفه أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وافتتح سيلتا فيغو باب التسجيل في الدقيقة الـ13 عن طريق سانتي مينا، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين حملا توقيع الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 45 و50.
وقبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بدقيقة واحدة سجل الأرجنتيني فاكوندو فيريرا هدف التعادل الثمين للضيوف ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
🇪🇸..الدوري الإسباني..🇪🇸— goooooal (@goooooal5) February 8, 2021
أتلتيكو مدريد 2 : 2 سيلتا فيغو
‘ أهداف اللقاء 🎥
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وبهذا التعادل، رفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مطارديه برشلونة وريال مدريد.
FT #AtletiCelta 2-2— LaLiga English (@LaLigaEN) February 8, 2021
Late goal from debutant 'Chucky' Ferreyra earns @RCCeltaEN a point! 💙🇦🇷#LiveResultspic.twitter.com/3BranMJYfG
ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".
The #LaLigaSantander table after this weekend's action. 📊⚽️#LiveStandingspic.twitter.com/EXEXENjqHa— LaLiga English (@LaLigaEN) February 8, 2021
المصدر: RT