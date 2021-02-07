ميسي يتصدر قائمة تاريخية لأفضل اللاعبين

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العقد الأخير، وذلك بناء على تصويت أعضاء الاتحاد في 150 دولة عبر العالم.

ونشر الاتحاد، اليوم الأحد، قائمة أفضل اللاعبين في العالم خلال العقد الأخير (2011-2020).

وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 لاعبين في العقد الأخير:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة - إسبانيا)

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2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - إيطاليا)

3- الإسباني أندرياس إنييستا (فيسيل كوبي - اليابان)

4- البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان - فرنسا)

5- الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد - إسبانيا)

6- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ - ألمانيا)

7- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - ألمانيا)

8- الإيطالي جيانلويجي بوفون (يوفنتوس - إيطاليا)

9- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان – إيطاليا)

10- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد - إسبانيا).

المصدر: "IFFHS"