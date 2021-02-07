برشلونة يهزم ريال بيتيس في الوقت القاتل بهدف صاروخي لا يصد ولا يرد.. فيديو

خرج برشلونة بفوز ثمين من ملعب مضيفه في الوقت القاتل (3-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله اللاعب بورخا ايغليسياس، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

وأدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البديل التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 59 أي بعد دقيقتين فقط من دخوله أرض الملعب، ومن ثم جاء هدف التقدم الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع فيكتور رويز، عند الدقيقة 68، خطأ في مرماه، قبل أن يعود ليعوض في الدقيقة 75، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه هذه المرة.

واقتنص البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو هدف الفوز لبرشلونة في الوقت القاتل، في الدقيقة 87 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

TRINCAO WHAT A GOAL 🥵🥵💉💉

Happy af for him

pic.twitter.com/6TTTfgMdSe — 𝙂𝙡𝙚𝙣 (@BlaugranaGlen) February 7, 2021

Golazo de Trincao pic.twitter.com/BogiZK93pr — Vida Blaugrana (@VidaBlaugrana10) February 7, 2021

إقرأ المزيد

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز، إلى 43 نقطة، واستعاد مركز الوصافة من غريمه التقليدي ريال مدريد، بفارق الأهداف.

في المقابل، تجمد رصيد ريال بيتيس عند 30 نقطة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT