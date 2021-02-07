إبراهيموفيتش يدخل نادي الـ500 على مستوى الأندية

انضم النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان لنادي الـ500 في مسيرته على مستوى الأندية، بعد تسجيل هدفين في مرمى كروتوني (4-0) في الجولة 21 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المخضرم زلاتان، البالغ من العمر 39 عاما، هدفين متتاليين لـ"الروسونيري" في الدقيقتين (30 و64)، بينما سجل زميله المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش الثنائية الأخرى، في الدقيقتين (69 و70) من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلان.

ورفع إبرا بذلك رصيده بعد هذه الثنائية، إلى 501 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي دافع عن ألوانها، وهو الهدف الـ16 في 17 مباراة في كل المسابقات، والـ14 في الموسم الحالي "للكالتشيو"، ويتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري مع البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

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بينما يتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاما)على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي.وأحرز زلاتان البالغ من العمر اليوم الأحد ليواصل التألق وعمره 39 عاما.

وسجل إبراهيموفيتش هدفه الأول على مستوى الأندية مع مالمو السويدي، في عام 1999 ووصل إلى 18 هدفا مع ناديه السويدي.

وبعد ذلك خاض إبراهيموفيتش عدة تجارب في أياكس أمستردام الهولندي وسجل 48 هدفا بقميصه، ومع يوفنتوس (26 هدفا)، وإنتر ميلان (66 هدفا)، وبرشلونة (22 هدفا)، وميلان (56 هدفا)، وباريس سان جيرمان (56 هدفا)، ومانشستر يونايتد (29 هدفا)، ولوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي (53 هدفا) ثم فترته الثانية في ميلان (27 هدفا).

وردا على سؤال حول الوصول إلى هذا الرقم الكبير، قال زلاتان إبراهيموفيتش لمحطة "سكاي إيطاليا": "هذا يعني أني سجلت بعض الأهداف خلال مسيرتي".

وأضاف "لكن الشيء المهم هو الاستمرار في مساعدة الفريق بأفضل شكل ممكن. مهمتي تسجيل الأهداف وصناعة فرص ومواقف للتسجيل".

وتوج النجم السويدي المخضرم بلقب بطل الدوري في أربع دول مختلفة خلال مسيرته الحافلة وسجل الهدف رقم 500 في مباراته رقم 825 مع الأندية، منها 395 هدفا في مباريات الدوري، و57 هدفا في المسابقات الأوروبية، و48 هدفا في مسابقات الكؤوس المحلية.

المصدر: "رويترز"