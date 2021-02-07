زلاتان يشدد الخناق على رونالدو (فيديو)

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان للفوز على ضيفه كروتوني (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك في منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز زلاتان "إبرا" هدفين متتاليين لأصحاب الأرض "الروسونيري" في الدقيقتين (30 و64)، بينما تكفل زميله المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش بتسجيل الثنائية الأخرى، في الدقيقتين (69 و70) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلان.

🌟 There it is! The 500th goal of Zlatan Ibrahimovic's club career, and what a finish...pic.twitter.com/enqa2EpjU0 — SempreMilan (@SempreMilanCom) February 7, 2021

💥 A SIXTH brace of the season in Serie A for Zlatan Ibrahimovic, and what a ball from Theo...pic.twitter.com/NTYsnOrAyI — SempreMilan (@SempreMilanCom) February 7, 2021

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ورفع المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) رصيده بعد هذه الثنائية، إلى 14 هدفا في الموسم الحالي "للكالتشيو"، ويتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري مع البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

بينما يتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاما)على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، واستعاد بذلك صدارة الدوري بفارق نقطتين من جاره اللدود إنتر ميلان.

في المقابل، توقف رصيد نادي كروتوني ويقبع في قاع الترتيب برصيد 12 نقطة فقط.

المصدر: RT