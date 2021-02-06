أستون فيلا يهزم أرسنال بهدف صاعق (فيديو)

أسقط فريق أستون فيلا ضيفه أرسنال بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصعق أستون فيلا ضيفه فريق "المدفعجية" بهدف مبكر أحرزه المهاجم أولي واتكينز، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة بداية اللقاء، على ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنغهام.

ورفع أستون فيلا رصيده بعد هذا لفوز، إلى 35 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

في المقابل، مني أرسنال بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 31 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT