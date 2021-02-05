فاتي يعاني من ألم مفاجئ وتدهور حالة ركبته

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن عودة أنسو فاتي نجم فريق برشلونة لكرة القدم، إلى الملاعب ستؤجل لمدة شهر على الأقل، بسبب تدهور حالة ركبته.

وخضع فاتي، البالغ من العمر 18 عاما، لعملية جراحية، بعد تلقيه إصابة في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى، في السابع من نوفمبر الماضي.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن الموعد المحدد لعودة فاتي كان في أوائل مارس، لكن تدهور حالة ركبة اللاعب سيؤجل عودته لنهاية الشهر ذاته في أفضل الأحوال، وقد تصل إلى منتصف أبريل المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ظهر أول ملامح الإنذار منذ أكثر من أسبوع، بعدما شعر فاتي بآلام مفاجئة في ركبته اليسرى، وقام اللاعب بتكثيف العمل، لكن الاستجابة لم تكن مثل التوقعات.

وأوضحت أن اللاعب الشاب شعر بألم شديد، وعقب فحص ركبته، تم اكتشاف وجود سوائل، وكان من الضروري إيقاف العمل اليومي.

وأفادت الصحيفة بأن المشاورات بين الخدمات الطبية بالنادي والدكتور رامون كوجات الذي أجرى الجراحة لأنسو فاتي، توصلت لضرورة تجنب المخاطرة، وتأجيل موعد عودة اللاعب للمباريات.

وسيخضع فاتي لتنظيف الركبة، من أجل التخلص من السوائل التي نشأت، وتجنب أي عامل قد يتسبب في آلام للاعب الشاب.

المصدر: وكالات