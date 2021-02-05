قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا تسفر عن مواجهة صعبة لبرشلونة

جرى ظهر اليوم الجمعة، سحب قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين برشلونة وإشبيلية، ومباراة في المتناول على الورق لنادي أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي.

🔴 EN DIRECTO | ¡¡Estos son los EMPAREJAMIENTOS de las semifinales de la #CopaDelRey!!



ℹ️ La eliminatoria se llevará a cabo a doble partido.



🤩 ¡¡Mucha suerte y a por todas!!#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/Ai6Z0BMDRO — RFEF (@rfef) February 5, 2021

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وستقام مباريات الذهاب يوم 10 فبراير الجاري، أما مواجهات الإياب ستقام يوم 3 مارس المقبل.

وسيقام النهائي يوم 17 أبريل المقبل، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

المصدر: وكالات