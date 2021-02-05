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قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا تسفر عن مواجهة صعبة لبرشلونة

الرياضة

قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا تسفر عن مواجهة صعبة لبرشلونة
Reuters
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جرى ظهر اليوم الجمعة، سحب قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين برشلونة وإشبيلية، ومباراة في المتناول على الورق لنادي أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وستقام مباريات الذهاب يوم 10 فبراير الجاري، أما مواجهات الإياب ستقام يوم 3 مارس المقبل.

وسيقام النهائي يوم 17 أبريل المقبل، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

المصدر: وكالات

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