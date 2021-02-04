جورجينا تنشر شريط فيديو طريفا لاحتفال نجل رونالدو بهدف والده في شباك إنتر

احتفل جونيور، نجل مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطريقة طريفة ومثيرة بهدف والده في شباك إنتر ميلان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وظهر جونيور في مقطع فيديو نشرته صديقة والده، جورجينا، عبر خاصية "الستوري" في موقع "إنستغرام"، وهو يشاهد المباراة عبر التلفاز، وعندما سجل رونالدو هدف التعادل ليوفنتوس (1-1)، قفز من الأريكة فرحا وابتهاجا.

Cristiano Ronaldo Jr. celebrating his dad's goal yesterday 🙌



(via georginagio/Instagram) pic.twitter.com/K94ewSxZd4 — ESPN FC (@ESPNFC) February 3, 2021

Cristiano Jr, reacts to his dad's goal! Jumping like an antelope pic.twitter.com/JdPA5ugmTL — Osimpam Sport Corner (@OsimpamSportsGH) February 2, 2021

وسجل رونالدو هدفين متتاليين في الدقيقتين 26 و35، الأول من ركلة جزاء، والثاني من استغلال خروج حارس مرمى إنتر الخاطئ عن مرماه، ليمنح يوفنتوس الفوز على مضيفه إنتر بنتيجة 2-1، قبل مواجهة الفريقين إيابا يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT