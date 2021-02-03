أتلتيكو مدريد يعلن إصابة نجمه جواو فيليكس بفيروس كورونا

أصبح مهاجم أتلتيكو مدريد، البرتغالي جواو فيليكس، ثالث لاعب من متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يصاب بفيروس كورونا على مدار الأسبوع الأخير.

وقال أتلتيكو في بيان اليوم الأربعاء، إن المهاجم البرتغالي المنضم في صفقة قياسية للنادي مقابل 126 مليون يورو في 2019، يعزل نفسه في منزله وفقا لبروتوكول رابطة الدوري.

ومن المنتظر أن يغيب فيليكس عن مواجهة سيلتا فيغو يوم الاثنين المقبل، إلى جانب زميليه المصابين وهما المدافع ماريو هرموسو، والجناح يانيك كاراسكو.

ويتصدر أتلتيكو الدوري الإسباني بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه، كما أنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.

المصدر: رويترز