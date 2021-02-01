رئيس "UFC" يكشف اسم أفضل مقاتل حاليا وفي التاريخ

اعتبر الأمريكي دانا وايت رئيس اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، أن مواطنه جون جونز هو أعظم مقاتل في تاريخ رياضة "MMA".

وأشار وايت أن المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف هو الأقوى في الوقت الحالي، على الرغم من أنه وضع حدا لمسيرته الاحترافية.

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بدأ جون جونز (33 عاما) مسيرته الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" في عام 2008، وخاض منذ ذلك الحين 28 نزالا حقق فيها 26 انتصارا.

بينما حقق حبيب نورمحمدوف (32 عاما) 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة، وأعلن اعتزله بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، في جزيرة "القتال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: "TMZ"