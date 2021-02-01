مصر.. سميرة سعيد توجه رسالة لضحايا بورسعيد

حرصت الفنانة المغربية سميرة سعيد، على إحياء ذكرى ضحايا جماهير النادي الأهلي في استاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها 74 مشجعا عام 2012.

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ونشرت سميرة سعيد على صفحتها عبر موقع "إنستغرام"، صورة للمدرجات وعلقت قائلة: "سلام على من أحب الأهلي من أجل الأهلي، ستخلد ذكراكم حتى نلقاكم".

وتحل اليوم الاثنين الذكرى التاسعة لحادثة استاد بورسعيد، التي وقعت عقب مباراة الأهلي والمصري في بطولة الدوري الممتاز عام 2012، ورحل ضحيتها 74 من مشجعي الفريق الأحمر.

المصدر: صدى البلد