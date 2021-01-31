أغويرو يعلن تغلبه على فيروس كورونا

أعلن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي البالغ 32 عاما اليوم الأحد، شفاءه من فيروس كورونا المستجد وقرب عودته إلى الملاعب.

وكتب أغويرو عبر حسابه في "تويتر": "تعافيت تماما من كوفيد-19، وخضت تدريبات في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالنادي اليوم. سأشارك قريبا زملائي في التدريبات الجماعية، لا أطيق انتظار ذلك".

Ya recuperado del COVID-19 estuve hoy en el gimnasio del club y pronto me sumaré a los entrenamientos con mis compañeros. No veía la hora de volver//Fully recovered from COVID-19, I was at the club's gym today, and soon I'll be back training with my team mates. Can't wait 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 31, 2021

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ويعتبر أغويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، وأفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من بين الأجانب (من خارج بريطانيا العظمى) برصيد 180 هدفا، ورابع أفضل هداف في تاريخ "البريميرليغ" بين جميع اللاعبين، الذي يتصدره الدولي الإنجليزي السابق آلان شيرار برصيد 260 هدفا، ويليه كل من زميليه السابقين في منتخب "الأسود الثلاثة"، واين روني برصيد 208 أهداف، وأندي كول 187 هدفا.

كما يعد أغويرو اللاعب الأكثر تسجيلا للثلاثيات "هاتريك" في تاريخ "البريميرليغ"، بواقع 12 ثلاثية.

المصدر: aguerosergiokun/twitter+ وكالات