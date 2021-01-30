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مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوز شاق على شيفيلد يونايتد

الرياضة

مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوز شاق على شيفيلد يونايتد
Reuters
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حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا وثمينا على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين السيتي بالفضل في الفوز لنجمه البرازيلي غابرييل جيسوس الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده في الصدارة إلى 44 نقطة ووسع الفارق إلى 3 نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد الذي تعادل من دون أهداف مع مضيفه أرسنال.

في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد عند 8 نقاط في المركز الـ20 والأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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