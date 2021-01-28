ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك توتنهام (فيديو)

حقق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل ثلاثية "الريدز" كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينو وترينت ألكسندر أرنولد والسنغالي ساديو ماني في الدقائق 45+4 و47 و65 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد الدنماركي بيير إيميل هوبيرغ في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

وهذا الفوز هو الأول لفريق ليفربول في آخر 6 مباريات في الدوري، حيث فشل في المباريات الخمس الماضية في تذوق طعم الانتصار بتعادله في ثلاث مباريات وخسارته في مناسبتين.

أداء رائع، أهداف جميلة وعودة لطريق الانتصارات 🙌🔴 #توتنهام_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 28, 2021

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ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة صعد بها إلى المركز الرابع مقلصا الفارق إلى 4 نقاط مع المتصدر مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT