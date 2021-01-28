 
مباشر

الكشف عن التشكيلة المثالية في العقد الأخير

الرياضة

الكشف عن التشكيلة المثالية في العقد الأخير
AFP Miguel MEDINA, Christof STACHE, Josep LAGO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnme

أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، عن التشكيلة المثالية للعقد الأخير عن الفترة بين عامي 2011 و2020.

إقرأ المزيد
"IFFHS": ميسي أفضل صانع ألعاب في عالم الساحرة المستديرة في العقد الأخير

وجاءت التشكيلة التي وضعت ضمن طريقة (4-3-3) كالتالي:

- في حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير.

- في خط الدفاع: الألماني فيليب لام، الإسباني سيرخيو راموس، الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي مارسيلو.

- في خط الوسط: الألماني توني كروس، الإسباني أندريس إنييستا والكرواتي لوكا مودريتش.

- في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

المصدر: iffhs.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا