الكشف عن التشكيلة المثالية في العقد الأخير
أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، عن التشكيلة المثالية للعقد الأخير عن الفترة بين عامي 2011 و2020.
الفريق الرجالي في عالم الـ IFFHS للعقد 2011-2020— IFFHS (@iffhs_media) January 26, 2021
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://t.co/lx2EYqKOSF#ايفس_أخبار#جوائز#تاريخ#كأس#إحصائيات#العالم#فائزين#لاعب#العالمية#الافضل#ايفسpic.twitter.com/M3DvCZzY47
وجاءت التشكيلة التي وضعت ضمن طريقة (4-3-3) كالتالي:
- في حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير.
- في خط الدفاع: الألماني فيليب لام، الإسباني سيرخيو راموس، الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي مارسيلو.
- في خط الوسط: الألماني توني كروس، الإسباني أندريس إنييستا والكرواتي لوكا مودريتش.
- في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
المصدر: iffhs.com