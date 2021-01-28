أهداف مواجهة ليفربول وتوتنهام (فيديو)
تجري حاليا مباراة توتنهام هوتسبير وضيفه ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وافتتح "الريدز" باب التسجيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينو.
توتنهام 0 × 1 ليفربول | هدف فرمينهو #TOTLIV#ليفربول_توتنهام— مسفر (@XJ0eIBLZq0nsKD3) January 28, 2021
(@jmusfar) pic.twitter.com/g957dgnLIg
وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني عزز ترينت ألكسندر أرنولد النتيجة للضيوف بتسجيله الهدف الثاني.
توتنهام 0 × 2 ليفربول| هدف الثاني ارنولد #ليفربول_توتنهام— مسفر (@XJ0eIBLZq0nsKD3) January 28, 2021
(@jmusfar) pic.twitter.com/1UVttK5PNd
وقلص توتنهام النتيجة بتسجيله هدفه الأول في الدقيقة الـ49 عن طريق الدنماركي بيير إيميل هوبيرغ.
توتنهام 1 × 2 ليفربول| هدف توتنهام كامل🤩🔥🔥#TOTLIV#ليفربول_توتنهامpic.twitter.com/xjnkuNYASi— مسفر (@XJ0eIBLZq0nsKD3) January 28, 2021
وفي الدقيقة الـ65 سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول.
توتنهام 1 × 3 ليفربول| هدف ماني كامل🤩🔥#TOTLIV#ليفربول_توتنهام— مسفر (@XJ0eIBLZq0nsKD3) January 28, 2021
(@jmusfar) pic.twitter.com/z2nHiStTxg
المصدر: RT