أهداف مواجهة ليفربول وتوتنهام (فيديو)

تجري حاليا مباراة توتنهام هوتسبير وضيفه ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح "الريدز" باب التسجيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني عزز ترينت ألكسندر أرنولد النتيجة للضيوف بتسجيله الهدف الثاني.

وقلص توتنهام النتيجة بتسجيله هدفه الأول في الدقيقة الـ49 عن طريق الدنماركي بيير إيميل هوبيرغ.

وفي الدقيقة الـ65 سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول.

المصدر: RT