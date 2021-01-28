مصرع لاعب كرة قدم 16 عاما في قتال شوارع

تورط لاعب لكرة القدم من أكاديمية "البوهيميين" الإيرلندية يدعى جوش دن في قتال شوارع في العاصمة الإيرلندية دبلن، قبل أن يفقد حياته إثر تعرضه للطعن بسكين حاد.

واندلع شجار بين مجموعة من الشبان في دبلن ليلة الثلاثاء، مما أدى إلى طعن دن البالغ 16 عاما عدة مرات.

وتم نقله لاعب كرة القدم إلى المستشفى، لكن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته.

وفتحت شرطة دبلن تحقيقا جنائيا، حسبما ذكرت صحيفة The Irish Sun.

Everyone at Bohemians is devastated to learn of the death of Bohs-SKB player Josh Dunne in tragic circumstances.



Josh was a talented young footballer who will be sadly missed by former team-mates and coaches.



We extend our deepest condolences to his family and friends. ❤️🖤🧡 pic.twitter.com/g3vWoKhkQd — Bohemian FC 🔴⚫ (@bfcdublin) January 27, 2021

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ونعى النادي الهولندي لاعبه في بيان صحفي: "الجميع في النادي محبطون عندما علموا بالموت المأساوي لجوش دن".

وتابع: "كان جوش لاعب كرة قدم شابا موهوبا، نتقدم بأحر التعازي لأسرته وأصدقائه".

وأضاف: "إنه وقت عصيب لزملاء جوش السابقين، من الصعب تخيل فقدان مثل هذا الشاب في مثل هذه الظروف".

وأتم: "نشجع اللاعبين أو آبائهم على طلب المساعدة إذا واجهوا صعوبات، سنبذل قصارى جهدنا لدعم لاعبينا، السابقين والحاليين".

المصدر: the sun