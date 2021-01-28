وفاة الدولي الإيراني السابق مهرداد ميناوند بعد إصابته بكوفيد-19

توفي اللاعب الدولي الإيراني السابق مهرداد ميناوند، أحد أبرز الأسماء في المنتخب الذي خاض كأس العالم 1998، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وأوضح التلفزيون الإيراني عبر موقعه الإلكتروني، أن ميناوند توفي الأربعاء عن 45 عاما "بعد أيام من دخوله المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا".

ونعى الاتحاد الإيراني لكرة القدم اللاعب عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، ونشر صورته مرفقة بتعليق جاء فيه "تعازينا إلى عالم الرياضة والشعب الإيرانيين. وداعا العزيز مهرداد".

We're heartbroken to hear that Mehrdad Minavand, who helped @TeamMelliIran register their 1st-ever #WorldCup victory – 2-1 against USA in 1998 – has passed away, aged 45. RIP Mehrdad. pic.twitter.com/rvnasED62R — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 27, 2021

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن الوضع الصحي للاعب السابق تراجع في اليومين الماضيين، وأسلم الروح رغم العناية الطبية.

ونعاه نجوم حاليون وسابقون للعبة في إيران، وأبرزهم المهاجم السابق علي دائي الذي نشر صورته عبر "إنستغرام" معلقا: "لا أعرف ماذا أقول، يستحيل التصديق. مهرداد رحل عنا".

ونعى اللاعب الراحل عبر مواقع التواصل، اثنان من أنديته السابقة، برسبوليس الإيراني وشتورم غراتس النمساوي، إضافة إلى الاتحاد الآسيوي للعبة.

وشغل ميناوند على وجه الخصوص مركز الجناح الأيسر، وخاض 75 مباراة دولية مع "تيم ملي" بين عامي 1997 و2004، بحسب إحصاءات الاتحاد المحلي.

Unbelievable: Former Iranian football player Mehrdad Minavand just died of coronavirus at the age of 46.

He used to play for @SKSturm and @SportCharleroi as well as @PersepolisFC and Team Melli. pic.twitter.com/sLuMRVctev — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) January 27, 2021

وكانت أبرز محطات اللاعب السابق مع المنتخب نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، ضمن تشكيلة تعد من الأفضل في تاريخ إيران، وضمت أسماء من قبيل علي دائي وخداداد عزيزي ومهدي مهدويكيا.

وعلى صعيد الأندية، بدء ميناوند مسيرته مع باس، قبل الانضمام إلى برسبوليس عام 1996. خاض تجارب مع شتورم غراتس وشارلروا البلجيكي والشباب الإماراتي، قبل العودة إلى النادي الأحمر للعاصمة الإيرانية بعد نحو سبعة أعوام.

وقبل اعتزاله عام 2006، دافع ميناوند عن ألوان أندية إيرانية أخرى أبرزها سباهان.

المصدر: "أ ف ب"