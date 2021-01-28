أوباميانغ يكشف سبب غيابه عن أرسنال

قال بيير-إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال إنه غاب عن آخر مباراتين للفريق بسبب مرض والدته، وإنه سيعود في مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وغاب المهاجم الغابوني عن الخسارة أمام ساوثهامبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي والفوز 3-1 على المنافس ذاته في الدوري يوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وكتب أوباميانغ في حسابه على "تويتر": "والدتي تعرضت لمشاكل صحية وكان يجب علي التواجد بجانبها. حالتها تحسنت الآن".

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إنه غير واثق من إمكانية عودة أوباميانغ أمام يونايتد.

ويحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 20 مباراة.

المصدر: "رويترز"