بالفيديو.. بداية مخيبة لتوخيل مع تشيلسي

شهدت المرحلة الـ20 من البريميرليغ، بداية مخيبة للألماني توماس توخيل على رأس الإدارة الفنية لفريقه الجديد تشيلسي بالتعادل مع ضيفه ولفرهامبتون سلبا على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

وقاد توخيل، المقال الشهر الماضي من منصبه مدربا لباريس سان جرمان، تشيلسي بعد 24 ساعة على تعيينه لمدة 18 شهرا مكان لاعب وسطه الأسطوري فرانك لامبارد المقال بسبب النتائج المخيبة.

وفشل المدرب الألماني في إحداث ردة فعل إيجابية على الفريق اللندني رغم سيطرة فريقه على مجريات المباراة بأكملها لكن دون فرص حقيقية للتسجيل.

وقال توخيل: "لقد استمتعت بها (المباراة) كثيرا لأنني كنت سعيدا جدا بكثافة وسلوك وطاقة وجودة فريقي. كنا منظمين بشكل جيد، لسوء الحظ لم نتمكن من التسجيل، ولكن إذا اعتنينا بأدائنا مثل ما فعلنا اليوم، فسنحقق النتائج".

وأضاف: "لم أكن أتوقع أن نكون على هذا المستوى بعد حصة تدريبية واحدة فقط ولقاءين مع اللاعبين. ضغطنا دقيقة بعد دقيقة في الشوط الثاني، وهذا يمنحني شعورا جيدا بالمستقبل".

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وهو التعادل الثاني لتشيلسي في مبارياته الست الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا فقط، كما هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها تشيلسي في تحقيق الفوز على ملعبه ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعود المرة الأخيرة التي حقق فيها تشيلسي الفوز على أرضه الى 21 ديسمبر الماضي عندما تغلب على جاره وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة.

وبقي تشيلسي ثامنا برصيد 30 نقطة مقابل 23 نقطة لولفرهامبتون الثالث عشر.

المصدر: "وكالات"