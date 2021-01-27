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قطر تودع مونديال اليد بخسارة كبيرة أمام السويد

الرياضة

قطر تودع مونديال اليد بخسارة كبيرة أمام السويد
Globallookpress Mathias Bergeld
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ودع المنتخب القطري كأس العالم لكرة اليد بخسارته الكبيرة أمام نظيره السويدي بفارق 12 هدفا بنتيجة 35-23 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي من المونديال.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بفارق أربعة أهداف بنتيجة 14-10 لمصلحة المنتخب السويدي الذي فرض أفضليته على اللقاء منذ بدايته.

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وسيواجه المنتخب السويدي في الدور نصف النهائي نظيره الفرنسي، وفي المباراة الثانية في المربع الذهبي سيواجه المنتخب الدنماركي "حامل اللقب" نظيره الإسباني.

نتائج الدور ربع النهائي كاملة:

- فوز الدنمارك على مصر برميات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 28-28 والأشواط الإضافية 35-35.

- فوز إسبانيا على النرويج بنتيجة 31-26

- فوز السويد على قطر بنتيجة 35-23

- فوز فرنسا على هنغاريا بعد شوطين إضافيين بنتيجة 35-32 عقب التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 30-30.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.

المصدر: RT

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