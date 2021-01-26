الكشف عن وجهة بنزيما المقبلة

كشف وكيل كريم بنزيما السابق، كريم الجزيري، عن احتمالية عودة مهاجم ريال مدريد إلى أولمبيك ليون في المستقبل.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال الجزيري: "انتقال بنزيما إلى ليون؟ نعم إنه يريد ذلك، ويتحدث معي بانتظام عنه ويشاهد مباريات الفريق. ليون موجود في قلبه".

Transferts : Benzema (Real Madrid) a « vraiment envie » de revenir à l'OL, selon son ancien agent https://t.co/PNTeUUHG8Opic.twitter.com/lHUl3pJJTH — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 26, 2021

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وأضاف: "إنه يحلم بالعودة إلى ليون وفعل أشياء عظيمة، كما أن ارتداء شارة القيادة مع فريق الطفولة سيكون أمرا سحريا".



وأتم الجزيري: "ليون لديه كل شيء لجذب بنزيما، لكن كريم لا يرغب في العودة إليهم وهو غير قادر بدنيا".



يذكر أن عقد بنزيما مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022.



ولعب بنزيما مع ليون منذ فرق الناشئين وحتى انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو، وسجل بقميص ليون 66 هدفا في 148 مباراة من 2005 إلى 2009.

المصدر: lequipe.fr